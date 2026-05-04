Negli ultimi mesi, si è registrato un aumento di episodi di vandalismo tra i minorenni, spesso legati all'uso di spray urticante come arma. In diverse scuole della regione, alcuni studenti sono finiti in ospedale dopo azioni vandaliche motivate dalla noia. Uno degli episodi più recenti si è verificato in una scuola del Bresciano, dove cinque ragazzi sono stati ricoverati dopo aver subito danni durante un episodio di vandalismo.

Alla domanda "Perché l'hai fatto?" rispose "mi annoiavo". Nella sua scuola, nel Bresciano, finirono in ospedale cinque ragazzi. Tutti erano stati aggrediti con spray urticante al volto da un coetaneo. A metà febbraio, nella mensa del liceo francese Stendhal di Milano sono stati colpiti 12 alunni e due cuoche e in sei sono finiti al pronto soccorso. Ad inizio anno invece è stato un 22enne a scatenare il panico in una discoteca padovana. MODA VANDALISMO. Roma, Udine, Novara, Modena, Ferrara, Parma. I casi si susseguono in tutta Italia e si nascondono tra le cronache locali meno rilevanti. Eppure gli episodi raccontano di un fenomeno in aumento esponenziale tra i giovanissimi negli ultimi anni e in costante crescita da alcuni mesi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo spray urticante diventa un'arma: la moda impunita dei minorenni. Boom di vandalismi "contro la noia"

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