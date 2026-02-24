Crema pestaggio fra minorenni armati di coltelli e spray urticante | otto dei protagonisti identificati e segnalati alla Procura

Otto giovani sono stati identificati dopo un pestaggio con coltelli e spray urticante davanti a un liceo di Crema. La lite, scoppiata tra minorenni, è nata da un problema non risolto il giorno precedente e si è trasformata in un episodio violento. La polizia ha intercettato i coinvolti poco dopo, trovando alcuni di loro ancora in possesso degli oggetti usati durante la colluttazione. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Crema (Cremona), 24 febbraio 2026 – Si erano trovati alle pensiline davanti ad un istituto superiore, per chiarire una questione in sospeso dal giorno prima. Ma i due gruppi di giovanissimi sono passati in fretta dalle parole ai pugni e ai calci, addirittura qualcuno ha spruzzato dello spray urticante e altri impugnavano dei coltelli. I fatti risalgono a qualche tempo fa, ma ieri per otto minorenni è scatta la segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni di Brescia. Quella mattina erano giunte al numero di emergenza 112 diverse chiamate che segnalavano una rissa in atto nei pressi di un istituto scolastico.

