Lanciata il 23 aprile 1946, Vespa è diventata un simbolo del design italiano e ha attraversato oltre ottant’anni di storia, mantenendo la sua identità originale nel tempo. La sua creazione ha segnato un punto di svolta nel settore dei veicoli a due ruote, distinguendosi per stile e funzionalità. Nel corso degli anni, l’iconica motocicletta ha resistito al passare delle mode, rimanendo un riferimento culturale e di design in Italia e nel mondo.

Immaginare un futuro nuovo. È da questa promessa che il 23 aprile 1946 nasce Vespa. Una delle icone più riconoscibili del design italiano, ha attraversato epoche, linguaggi e generazioni senza perdere identità. Nell’Italia del dopoguerra, Vespa non è solo una risposta industriale, ma un progetto culturale. Viene concepita come un mezzo accessibile, semplice da guidare, adatto a tutti. In un contesto in cui la mobilità era ancora limitata e spesso esclusiva, introduce un’idea nuova di libertà quotidiana. Non solo rimette in movimento il Paese, ma contribuisce anche a ridefinire il ruolo della mobilità femminile, ampliando possibilità e autonomia.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - 80 anni di Vespa: storia, design e segreti dell’icona italiana che non passa mai di moda

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