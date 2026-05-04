Lo sport si ferma per Alex, domani si terranno i funerali a cui parteciperanno migliaia di persone. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni di commozione sia nel mondo dello sport che tra i cittadini. Fonti ufficiali hanno annunciato che l’evento si svolgerà in forma pubblica e aperta a tutti. La sua morte ha portato alla luce l’affetto che aveva conquistato in tanti.

Per capire quanto fosse amato e rispettato Alex Zanardi, basta vedere come il mondo dello sport ma anche la società civile ha reagito alla notizia della sua scomparsa. Un cordoglio unanime, una commozione silenziosa, un ricordo vero e profondo di un atleta e di un uomo che ha scritto una pagina importante della storia recente del nostro Paese. Una storia, esempio, un modello che restano ben al di là della morte. C'è stata la commemorazione sul rettilineo di partenza di Miami, alla partenza della gara di F1 e il minuto di raccoglimento in tutti gli stadi d'Italia prima del calcio d'inizio delle gare di Serie A. Particolarmente emozionante quello al Dall'Ara, nella sua Bologna dove è stato dichiarato il lutto cittadino in occasione del funerale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo sport si ferma per Alex, domani migliaia ai funerali

Notizie correlate

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funeraliScrive Massimo Chiappetta: Dall’ultimo drammatico incidente non abbiamo mai avuto una notizia buona… Mi hai dato tanto e sei stato motivo per...

Iran, in migliaia ai funerali di Ali Larijani e SoleimaniMigliaia di iraniani si sono radunati a Teheran per partecipare ai funerali di Ali Larijani, alto funzionario della sicurezza del regime ucciso dagli...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Addio ad Alex Zanardi, celebre pilota e atleta paralimpico: un supereroe dei nostri tempi. Il cordoglio delle istituzioni; La città si ferma per Alex. Vasco, Morandi, i politici: Un lottatore di speranza; È morto Alex Zanardi: un minuto di silenzio in tutte le gare per salutare il campione; Addio ad Alex Zanardi, Mattarella: Punto di riferimento per tutto lo sport. Meloni: Uomo straordinario.

La città si ferma per Alex. Vasco, Morandi, i politici: Un lottatore di speranzaDai rappresentanti delle istituzioni ai tifosi vip: il cordoglio per il campione. L’arcivescovo Zuppi: Ci hai insegnato tanto. Motori e Bologna Fc in lutto. ilrestodelcarlino.it

CUORGNE' - Quella volta che Alex Zanardi fu protagonista in CanaveseAbbiamo avuto l'onore di conoscere Alex Zanardi in Canavese nel 2017, quando Cuorgnè ha ospitato, il 23 e 24 giugno, i campionati italiani di paraciclismo ... quotidianocanavese.it

la Repubblica. . Jovanotti in tenuta da ciclista dedica un pensiero e una pedalata nel verde ad Alex Zanardi, morto a 59 anni. Il cantante romano racconta di non averlo mai incontrato, ma di averlo seguito e ammirato da sempre. Video Jovanotti - facebook.com facebook

Kimi Antonelli, una vittoria per Alex Zanardi: "Il campionato E' lungo, bisogna alzare l'asticella" x.com