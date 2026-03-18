A Teheran migliaia di persone hanno preso parte ai funerali di Ali Larijani, figura di rilievo nel settore della sicurezza del regime iraniano, ucciso in un attacco coordinato di Israele e degli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta in modo massiccio, con la presenza di molte persone che hanno espresso la loro partecipazione pubblica. L'evento si è svolto nel rispetto delle usanze funebri iraniane.

Migliaia di iraniani si sono radunati a Teheran per partecipare ai funerali di Ali Larijani, alto funzionario della sicurezza del regime ucciso dagli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti. Le centinaia di partecipanti alla funzione si sono accalcate lungo il percorso del corteo funebre mentre la salma di Larijani e di suo figlio, anch’egli ucciso in un raid israeliano, sfilavano su un camion decorato con immagini dei defunti. La gente sventolava bandiere iraniane al funerale. Sempre oggi a Teheran si celebra anche il funerale di Gholamreza Soleimani, capo delle forze paramilitari Basij, anche lui ucciso nel raid israeliano che ha provocato la morte di Larijani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, in migliaia ai funerali di Ali Larijani e Soleimani

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