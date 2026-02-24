Adrenalina e show a cielo aperto Arriva l’Olympic Fringe Festival Tra arte urbana e spirito sportivo

Il festival Olimpico Fringe ha portato in città un mix di energia e creatività, grazie alla presenza di artisti di strada e performer. La causa è la voglia di mantenere viva l’atmosfera olimpica, anche fuori dalle gare ufficiali. Le strade si sono animate con esibizioni di danza, musica e installazioni artistiche improvvisate, attirando numerosi spettatori locali. La città si prepara ora a continuare questa serie di eventi, mantenendo alta la passione per lo sport e l’arte.

© Ilgiorno.it - Adrenalina e show a cielo aperto. Arriva l’Olympic Fringe Festival . Tra arte urbana e spirito sportivo

Dopo il passaggio della torcia, la sorpresa di Snoop Dogg e le competizioni in tv dei giochi olimpici, Gallarate non si sente ancora pronta ad abbandonare le atmosfere dello sport invernale internazionale. Il prossimo weekend la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con l’arrivo dell’ Olympic Fringe Festival, la rassegna che unisce arte urbana e spirito olimpico sulla scia di Milano-Cortina 2026 grazie all’impegno della Camera di Commercio di Varese con le amministrazioni comunali. Per due giorni il centro cittadino sarà animato da performance itineranti, spettacoli di teatro di strada, musica, acrobazie e installazioni scenografiche capaci di coinvolgere un pubblico di tutte le età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Arriva l’Olympic Fringe Festival. Circo, arti di strada e performance. Lo spettacolo anima le piazzeL’Olympic Fringe Festival porta circo, arti di strada e performance nelle piazze di Busto Arsizio, creando un’atmosfera vivace nel centro della città. Olympic Fringe Festival a Saronno: la città diventa palcoscenico urbanoSaronno ospita il primo Olympic Fringe Festival, un evento culturale itinerante promosso dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Marco Simone torna a Sanremo: emozione e adrenalina alla vigilia del festival; Ep. 6: Ski cross e sci freestyle | Adrenalina e libertà che prendono forma Streaming | DAZN IT; Sanremo, Nicolò Filippucci: L'ansia si trasforma in adrenalina; 4BAK, La nostra città: adrenalina, amore e combattimento nel nuovo video ufficiale. Auto Moto Turin Show 2025: passione e adrenalinaAuto Moto Turin Show 2025 si conferma punto di incontro per appassionati, aziende e professionisti, con un’ampia area dedicata a heritage, design e modellismo. Club e collezionisti saranno ... ruoteclassiche.quattroruote.it Motori, adrenalina e show: torna l’Abruzzo Motor Show con due giornate esplosiveChieti. Torna uno degli appuntamenti motoristici più attesi del centro Italia: Abruzzo Motor Show 2025, organizzato da A.C. Rewind Più in collaborazione con Fiorenzo Perrotti, promette due giornate ... abruzzolive.it Olympic Fringe Festival, boom di presenze a Busto Arsizio: +21,5% in due domeniche. #eventi - facebook.com facebook L'Olympic Fringe Festival fa tappa a Gallarate, un week end con eventi ispirati ai valori delle Olimpiadi x.com