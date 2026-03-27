Piazza della Signoria è una delle piazze più note di Italia, situata nel centro storico di Firenze. Al centro dello spazio si trova il Palazzo dei Priori, conosciuto anche come Palazzo Vecchio, costruito nel XIV secolo. La piazza è considerata il principale luogo di rappresentanza politica della città e ospita numerose statue e opere d’arte all’aperto. La sua posizione e il suo patrimonio architettonico la rendono un punto di riferimento della città.

Piazza della Signoria, tra le più belle e famose piazze d'Italia, lo spazio urbano più rappresentativo della città e cuore politico di Firenze, è dominata dal trecentesco e imponente Palazzo dei Priori, detto poi della Signoria e, successivamente, palazzo Vecchio, antica sede delle istituzioni di governo ed emblema del potere civile. La costruzione del nucleo principale ebbe inizio nel 1299 su progetto di Arnolfo di Cambio, con una torre alta95 metri, conosciuta come torre di Arnolfo, la più alta della città e uno dei suoi più importanti simboli.Edificio pubblico per eccellenza, fulcro della vita politica cittadina e, ancora oggi, a distanza di più di sette secoli, sede del Comune. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Piazza della Signoria: scenografico museo a cielo aperto

Articoli correlati

13 velieri storici a La Spezia: un museo a cielo apertoLa città della Spezia si prepara ad accogliere tredici velieri storici che, dal 20 al 22 marzo 2026, trasformeranno il Molo Italia in un museo a...

Gli alberi monumentali di Udine diventano un museo a cielo apertoGli alberi monumentali di Udine diventano oggi un vero e proprio museo a cielo aperto grazie alle nuove targhe informative installate accanto ai 141...

Altri aggiornamenti su Piazza della Signoria

Piazza della Signoria: scenografico museo a cielo apertoPiazza della Signoria, tra le più belle e famose piazze d'Italia, lo spazio urbano più rappresentativo della città e cuore politico di Firenze, è dominata dal trecentesco e imponente Palazzo dei Prior ... firenzetoday.it

A Firenze Thomas J Price in mostra anche in piazza della SignoriaAl via a Firenze la mostra dello scultore inglese Thomas J Price che, come avvenuto in passato con i progetti espositivi di Jenny Saville, Rachel Feinstein e Louise Bourgeois, si estende ed entra in ... ansa.it