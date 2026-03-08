‘Rinascere’ in fattoria Un lavoro protetto con l’associazione Sabine per chi ha subito violenze

Un progetto chiamato “Rinascere” si svolge in una fattoria, offrendo un lavoro protetto a persone che hanno subito violenze. L'iniziativa è promossa dall’associazione Sabine, che mira a fornire un sostegno concreto a chi cerca di ricostruire la propria vita. La fattoria rappresenta un ambiente in cui si sviluppano attività agricole e laboratori, con l’obiettivo di favorire un percorso di reintegrazione.

Una speranza di cambiamento, una visione diversa di mondo, un'opportunità di vita dopo le violenze. che arriva dalla terra. Questo il progetto lanciato dall'associazione Sabine, che sviluppa attività di contrasto alla violenza di genere sul territorio di Montignoso e territori limitrofi. Affronta i casi di violenza domestica, rapportandosi con le strutture istituzionali del Comune, della Provincia e dell'Asl, con la Questura, la stazione dei carabinieri di Montignoso. Nasce ' Hope ', un progetto che guarda all' agricoltura biologica e che vede come partner l'azienda agricola Orto del gallo di Lorena Ferrari. Le donne seguite dall'associazione potranno produrre miele: il terreno c'è, adesso servono finanziamenti per la ristrutturazione dell'immobile annesso.