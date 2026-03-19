Lo storico sindacalista statunitense Cesar Chaves accusato di violenze sessuali

Lo storico sindacalista e attivista statunitense Cesar Chavez, morto nel 1993, è stato accusato di violenze sessuali. Le accuse sono emerse recentemente, coinvolgendo episodi che risalirebbero agli anni in cui Chavez era attivo nel movimento per i diritti dei lavoratori agricoli. Le accuse sono state rese pubbliche attraverso documenti e testimonianze raccolte negli ultimi mesi.

Nel 1962 aveva fondato, insieme a Dolores Huerta, il sindacato agricolo National farm workers association (Nfwa), diventato poi lo United farm workers (Ufw). La sua data di nascita, il 31 marzo, è un giorno festivo in California. Nell’inchiesta del New York Times due donne sostengono di aver subìto aggressioni sessuali da parte di Chavez negli anni settanta, quando erano minorenni e i loro genitori facevano parte del sindacato. Una di loro accusa il sindacalista di aver cominciato a toccarla in modo inappropriato quando lei aveva 12 anni e lui più di 40. Un’altra racconta di aver avuto rapporti sessuali con Chavez quando aveva 15 anni, un’età alla quale in California non è possibile acconsentire a rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Lo storico sindacalista statunitense Cesar Chaves accusato di violenze sessuali Articoli correlati Leggi anche: Arrestato il bidello accusato di violenze sessuali su 10 minori: è ai domiciliari Leggi anche: Julio Iglesias accusato di violenze sessuali, il cantante si difende: “La verità verrà a galla”