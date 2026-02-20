Voto di scambio | udienza preliminare per 18 | contestata l’aggravante mafiosa a Cozzani

Giovanni Cozzani è sotto processo per voto di scambio, accusato di aver favorito un candidato in cambio di favori. L’udienza preliminare si tiene oggi, dopo che le indagini hanno dimostrato legami tra la sua attività politica e pressioni di ambienti malavitosi. Durante l’operazione sono stati sequestrati documenti che collegano Cozzani a richieste di denaro e intimidazioni. La procura contesta l’aggravante mafiosa, rendendo il caso ancora più complicato. I giudici ascolteranno le parti e decideranno sul rinvio a giudizio.

L'udienza si terrà nella tensostruttura del tribunale. Al centro il presunto accordo per convogliare voti della comunità riesina verso la lista "Cambiamo con Toti Presidente" e tre candidati. È il giorno dell'udienza preliminare per il filone sull'ipotesi di voto di scambio legato alle Regionali liguri del 2020. Davanti al gup compariranno 18 indagati, tra cui l'ex capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani. La procura contesta, per alcuni, anche l'aggravante mafiosa. Al centro dell'inchiesta il presunto convogliamento di voti della comunità riesina verso la lista "Cambiamo con Toti Presidente" e tre candidati.