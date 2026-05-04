Lo scudetto under 17 è ancora della Reyer Venezia

L'Umana Reyer under 17 femminile ha conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo di campione d'Italia. La vittoria è arrivata domenica 3 maggio nella cittadella dello sport di Tortona, al termine di un torneo che ha visto le giovani protagoniste con una sola sconfitta, avvenuta nella fase a gironi. La competizione ha coinvolto numerose squadre e atlete, tutte impegnate in un percorso di qualificazione e sfide decisive.

L'Umana Reyer under 17 femminile è campione d'Italia per la seconda volta consecutiva. Lo scudetto è arrivato domenica 3 maggio nella cittadella dello sport di Tortona, al termine di un torneo dominato (una sola sconfitta, a sorpresa, nella fase a gironi), che ha visto sugli scudi tante giovani.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Basket femminile, gara-2 potrebbe valere lo scudetto per la Reyer Venezia. Schio vuole tenere aperti i giochiÈ ormai tutto pronto al Taliercio per la gara-2 delle finali scudetto tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio. 63-64 a Roseto, la Reyer femminile è ancora in finale scudettoAnche in gara 2 superate di misura le abruzzesi, in una serie giocata ad alto livello. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Finale Nazionale Kellogg's U17 F: la finale scudetto è Venezia-Trieste (ore 18.30, Live Youtube); Reyer U17 femminile Campione d’Italia: arriva lo scudetto in finale contro Trieste; Under 17 femminile, il sogno del Futurosa dura solo un quarto: lo scudetto va a Venezia; Umana Reyer U17 Femminile ai Quarti di Finale Scudetto!. Finale Nazionale Kellogg’s U17 Femminile. L’Umana Venezia bissa lo Scudetto del 2025La Reyer Venezia fa il bis! Al termine della Finale Nazionale Kellogg’s Under 17 Femminile, intitolata alla memoria di Roberta Serradimigni e che si è conclusa oggi alla Cittadella dello Sport di Tort ... ilmetropolitano.it Finale Nazionale Under 17 Femminile 2026 – La finale scudetto è Venezia-TriestePenultima giornata di gioco alla Finale Nazionale Kellogg’s Under 17 Femminile che si sta disputando questa settimana a Venaria Reale (Torino) e Tortona ... basketinside.com La Reyer Venezia fa il bis al termine della Finale nazionale U17 femminile conclusasi alla Cittadella dello Sport di Tortona. Uno scudetto che arriva sulla scia di quello ottenuto a Battipaglia lo scorso anno, con la squadra orogranata che si è imposta con la Fut - facebook.com facebook Umana Reyer Venezia U17 femminile Campione d’Italia 28^ scudetto giovanile Orgogliosi di voi leonesse! #FinaleNazionale #reyerproject x.com