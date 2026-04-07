63-64 a Roseto la Reyer femminile è ancora in finale scudetto

La squadra femminile dell'Umana Reyer Venezia si è assicurata un posto in finale scudetto dopo aver vinto entrambe le partite contro la People Strategy Roseto. Le due gare si sono concluse con i punteggi di 78-75 e 63-64, con la squadra veneziana che ha superato la serie in due incontri. La formazione di Roseto si è dimostrata una sorpresa del campionato, mettendo in difficoltà le avversarie fino all’ultimo istante.

Anche in gara 2 superate di misura le abruzzesi, in una serie giocata ad alto livello. L'Umana attende di conoscere la sua avversaria e si prepara alla final six di Eurolega In una serie tiratissima (78-75 in gara 1, 63-64 in gara 2) l'Umana Reyer Venezia supera per 2-0 la People Strategy Roseto sorpresa del campionato e capace di far sudare le più quotate leonesse fino all'ultimo respiro, conquistando un'altra finale scudetto. La terza consecutiva, la quarta in sei anni. Venezia attende di conoscere la sua avversaria, tra Schio (favorita) e Derthona. Il calendario della finale non è ancora noto, perché l'Umana Reyer sarà impegnata dal 15 aprile in una storica Final Six di Euroleague Women di Saragozza. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Basket femminile, Venezia espugna Roseto e vola in finale di Serie AÈ la Umana Reyer Venezia la prima finalista del campionato di Serie A femminile di basket 2026! Le venete, infatti, hanno bissato il successo di...

Reyer Venezia, terza vittoria esterna: 79-64 a Napoli, consolidata la posizione in classifica.L’Umana Reyer Venezia ha conquistato una convincente vittoria esterna nel campo della Guerri Napoli, imponendosi per 64 a 79.

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Venezia batte Roseto 64-63 e vola in finale di Serie A femminileNel finale di frazione, la Reyer ha piazzato un parziale significativo con Cubaj, Pasa e Villa, chiudendo il periodo sul 28-19. Nel secondo quarto, le padrone di casa hanno ridotto lo svantaggio fino ... it.blastingnews.com

A1 F semifinale: Venezia espugna Roseto ed è in finaleAnche in gara 2 la squadra di Roseto ha reso la vita durissima alla Reyer che ha avuto bisogno di tutta la sua esperienza ... pianetabasket.com

Cantieri aperti e lavori senza sosta per fronteggiare l’emergenza frana sulla S.P. 129 Roseto–Biccari. I mezzi dell’Esercito sono operativi sul tratto colpito, dando avvio a un intervento mirato e serrato per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile. La - facebook.com facebook

Esercito e vigili del fuoco al lavoro per riaprire la strada che porta a Roseto Valfortore, nel Foggiano - News x.com