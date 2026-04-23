Al Taliercio si prepara la seconda partita delle finali scudetto di basket femminile tra l'Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio. La sfida potrebbe decidere la conquista del titolo, mentre le avversarie di Schio cercano di mantenere aperti i giochi e di portare la serie avanti. La partita si gioca in un clima di grande attesa tra le due squadre.

È ormai tutto pronto al Taliercio per la gara-2 delle finali scudetto tra l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio. Alle ore 20.15 si alzerà la palla a due di un match che potrebbe essere decisivo, consegnando alle padrone di casa, in caso di vittoria, il quarto titolo italiano della storia. Di fronte però ci sarà una Schio rabbiosa, senza nulla da perdere, che proverà in tutti i modi a forzare la gara-3. Le orange hanno tre giorni fa preso una batosta in casa che potrebbe ancora lasciare qualche strascico. Venezia ha infatti giocato una partita impeccabile, conquistando il primo punto nella serie (il più importante perché ottenuto in trasferta) ed ora viaggia sulle ali dell’entusiasmo verso il bis che darebbe loro lo scudetto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, gara-2 potrebbe valere lo scudetto per la Reyer Venezia. Schio vuole tenere aperti i giochi

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