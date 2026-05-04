Lo Scudetto di Cristian Chivu

Da ultimouomo.com 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la fine della stagione, diversi media italiani hanno criticato l’allenatore dell’Inter, accusandolo di essere il principale responsabile dei problemi della squadra. Nel frattempo, il dirigente della società ha iniziato a cercare un nuovo allenatore, pensando al futuro della squadra. La discussione sulla gestione tecnica ha occupato ampi spazi nelle cronache sportive, mentre i tifosi aspettavano sviluppi ufficiali.

Mentre mezza stampa italiana cercava di ritrarre Simone Inzaghi come Satana, responsabile unico di tutto ciò che nell’Inter non aveva funzionato nella coda di una stagione in cui i nerazzurri erano implosi sul più bello, Giuseppe Marotta andava a caccia dell’allenatore del futuro. Tutto lasciava pensare a una rivoluzione di nome Francesc Fàbregas, materializzatosi a Como a miracol mostrare dopo una folgorante carriera da calciatore. L’Inter, però, non aveva fatto i conti con la volontà della proprietà lariana di mostrare i muscoli: «Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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INTER: Analisi Tattica del 21° Scudetto. Il capolavoro di Cristian Chivu

Video INTER: Analisi Tattica del 21° Scudetto. Il capolavoro di Cristian Chivu????

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