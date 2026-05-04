lo scudetto di cristian chivu

Durante la fine della stagione, diversi media italiani hanno criticato l’allenatore dell’Inter, accusandolo di essere il principale responsabile dei problemi della squadra. Nel frattempo, il dirigente della società ha iniziato a cercare un nuovo allenatore, pensando al futuro della squadra. La discussione sulla gestione tecnica ha occupato ampi spazi nelle cronache sportive, mentre i tifosi aspettavano sviluppi ufficiali.

Mentre mezza stampa italiana cercava di ritrarre Simone Inzaghi come Satana, responsabile unico di tutto ciò che nell’Inter non aveva funzionato nella coda di una stagione in cui i nerazzurri erano implosi sul più bello, Giuseppe Marotta andava a caccia dell’allenatore del futuro. Tutto lasciava pensare a una rivoluzione di nome Francesc Fàbregas, materializzatosi a Como a miracol mostrare dopo una folgorante carriera da calciatore. L’Inter, però, non aveva fatto i conti con la volontà della proprietà lariana di mostrare i muscoli: «Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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INTER: Analisi Tattica del 21° Scudetto. Il capolavoro di Cristian Chivu

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Questo è lo Scudetto più bello e inaspettato. Ed il merito è soprattutto suo. Arrivato tra scetticismo e diffidenza per un finale di stagione 24/25 traumatico, nessuno credeva o pensava che Cristian potesse risultare competitivo con appena 13 panchine di Serie A x.com