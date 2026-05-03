Un giocatore ha conquistato il suo primo scudetto, superando le aspettative e i dubbi di chi lo aveva considerato un predestinato. La sua presenza in campo ha spesso fatto la differenza, dimostrando carattere e determinazione. La stagione si è conclusa con la vittoria del titolo nazionale, segnando un traguardo importante nella carriera di chi ha dimostrato di saper affrontare le sfide con costanza.

Ci sono allenatori che strillano per farsi sentire e altri a cui basta uno sguardo per consegnare il messaggio allo spogliatoio. Cristian Chivu appartiene di diritto a questa seconda, rara, categoria. Arrivato sulla panchina dell'Inter accompagnato da quel misto di scetticismo e romanticismo che sempre si concede alle ex bandiere alla primissima esperienza in una big, il tecnico rumeno ha compiuto un'impresa che ha il sapore della consacrazione. Ha cucito lo scudetto sul petto di un'Inter che sembrava aver già dato tutto, trasformandosi da scommessa a vero e proprio condottiero. La stagione del trionfo nerazzurro non è stata una galoppata lineare, ma la squadra - almeno in campionato - ha sempre fornito l’impressione di poter stare là davanti per tutto il tempo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo scudetto di Chivu, il predestinato che ha trafitto lo scetticismo

Notizie correlate

Ranocchia non ha dubbi: «Se dovesse vincere il derby, l’Inter avrebbe in mano lo scudetto. Chivu? Non mi ha stupito»Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta...

Viviano difende Chivu: «Qualcuno è stato irrispettoso con lui. Lo scetticismo era legittimo, ma…»di Redazione Inter News 24Viviano, nel podcast Cose Scomode, parla così delle critiche nei confronti di Chivu all’inizio di questa stagione: le sue...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Cosa volete fare da grandi?: il romanzo del primo scudetto di Chivu all'Inter. Quello con la Primavera; Serie A, domenica sera l’Inter festeggia il 21° scudetto se…; L’Inter pronta alla festa davanti ai suoi miti. Basta un punto per lo scudetto; Inter, oggi lo scudetto? Cosa serve ai nerazzurri per la festa contro il Parma.

Inter, lo scudetto della rivincitaOra c'è anche l'aritmetica: è il titolo numero 21 della storia nerazzurra e arriva dopo la stagione degli Zero Tituli. Da Chivu a Lautaro Martinez, ecco i protagonisti della cavalcata. panorama.it

Il destino di Chivu: lo scudetto con l’Inter passa dal ParmaNel calcio a volte ci sono storie che fanno giri immensi e poi, per un motivo o per l’altro, riescono sempre a tornare dove tutto è iniziato. È il caso di Cristian Chivu che, nel 35° turno di Serie A, ... sportparma.com

, è ! 21esimo Scudetto della storia per i nerazzurri: col Parma bastano Thuram e Mkhitaryan Chivu e la squadra possono quindi festeggiare con tre giornate d'anticipo la vittoria della Serie A! #Tuttosport #Inter #Parm x.com

L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA PER LA 21ª VOLTA Ora tutti in guerra con Cristian Chivu Di Gennaro ingiustamente carcerato #fblifestyle - facebook.com facebook