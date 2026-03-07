Prezzi benzina e gasolio in aumento ma la colpa non è soltanto della guerra | possibili speculatori nel mirino della Finanza

I prezzi di benzina e gasolio sono in aumento, con la Finanza che ha avviato indagini su possibili speculatori. La situazione si aggrava una settimana dopo l'inizio dell’attacco degli Stati Uniti e Israele all’Iran, e i consumi di carburante risentono subito delle tensioni. Le autorità monitorano attentamente il mercato e le attività sospette legate alla volatilità dei prezzi.

Una settimana dall'inizio dell'attacco Usa-Israele all'Iran e, come di consueto, gli effetti della guerra si ripercuotono immediatamente sui consumi. A partire, ovviamente, dal costo dei carburanti, con il gasolio già oltre i due euro al litro e la benzina che ci si avvicina. Congiunture economiche prevedibile che, tuttavia, non sono esenti da storture lungo tutta la filiera dei carburanti, con aumenti talvolta ingiustificati causati da evidenti speculazioni. Per questo, su indicazione del ministero dell'Economia, la guardia di Finanza ha rafforzato il presidio di legalità intensificando i controlli alla ricerca di possibili speculatori. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Benzina e gasolio d'oro anche nell'Agrigentino: la guardia di finanza a "caccia" di speculatoriLa Cna Fita denuncia una situazione insostenibile: nell'isola i prezzi sono più alti che nel resto d'Italia.

Perché l’aumento del diesel e della benzina oltre i 2 euro è colpa della speculazione e non solo della guerraLa nuova escalation militare in Medio Oriente ha riportato il prezzo del petrolio al centro delle tensioni economiche globali.

Aggiornamenti e notizie su Prezzi benzina.

Temi più discussi: Prezzi carburanti, in autostrada superano i due euro al litro: gli aumenti per compagnia; Prezzi in aumento per la guerra in Iran: i rincari colpiscono gas, benzina e diesel; Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; Benzina e gasolio alle stelle dopo l'attacco all'Iran: possibile speculazione.

Guerra e rincari, volano i prezzi della benzina: le regioni più colpite e il rischio speculazionePrezzi benzina e diesel in forte rialzo: controlli rafforzati e rischio speculazione lungo tutta la filiera, con picchi di costo in alcune regioni. Ecco tutti i dettagli. notizie.it

Rincari benzina, gasolio oltre i 2,2 euro: prezzi alle stelle in pochi giorni, c’è chi grida alla speculazioneDopo le tensioni internazionali, in Toscana salgono i prezzi alla pompa. Benzinai e trasportatori: Subito controlli e interventi ... lanazione.it

Carburanti, prezzi ancora in aumento: scattano i controlli. Allarme speculazione in Sicilia Continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio mentre prosegue il conflitto in Iran. Dopo gli aumenti registrati negli ultimi giorni, la Guardia di Finanza ha intensificato i c - facebook.com facebook

Sul fronte dei prezzi #benzina e #gasolio siamo in azione con il Garante dei Prezzi, che ha attivato immediatamente il meccanismo di monitoraggio, segnalando alla Guardia di Finanza i casi anomali. Sul tema ho convocato per venerdì 6 marzo due riunioni d x.com