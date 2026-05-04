A Livorno, i prezzi della benzina hanno superato i 1,96 euro al litro, raggiungendo livelli mai visti negli ultimi tempi, subito dopo il ponte. Questa variazione ha portato a un aumento dei costi di carburante per i cittadini e ha generato diverse domande sulla differenza di prezzo tra le stazioni di servizio in città e quelle autostradali. Si osserva anche un possibile impatto sui costi di acquisto nei supermercati, legato ai rincari del carburante.

? Cosa scoprirai Come influirà questo rincaro sul prezzo della spesa nei supermercati?. Perché i prezzi cittadini hanno superato quelli delle stazioni autostradali?. Quanto peserà il nuovo costo del carburante sul budget familiare?. Chi dovrà pagare il conto dell'aumento dei costi logistici?.? In Breve Benzina a 1,968 euro e gasolio a 2,059 euro dopo il ponte del 1° maggio.. Riduzione taglio accise causa aumento di 5 euro per ogni pieno di carburante.. Rincari minacciano logistica, settore alimentare e costi imballaggi in plastica a Livorno.. Prezzi urbani superano la media nazionale di 1,890 euro per la benzina verde.. Il 3 maggio 2026 i prezzi della benzina nei distributori self service di Livorno hanno raggiunto quota 1,968 euro al litro, superando i valori medi registrati in tutta Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno, benzina oltre i 1,96 euro: rincari record dopo il ponte

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