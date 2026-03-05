Terni rincari guerra | immediato aumento di benzina e gasolio oltre i due euro Dove conviene fare il pieno

A Terni, i prezzi di benzina e gasolio sono saliti oltre i due euro al litro, in seguito a un immediato aumento dei costi. La variazione si è verificata rapidamente e ha interessato tutte le pompe della zona, spingendo i consumatori a cercare le pompe più convenienti. La situazione riguarda esclusivamente i prezzi praticati sul territorio locale, senza coinvolgimenti di altri aspetti.

Rispetto alla scorsa settimana il costo della benzina è aumentato di circa dieci centesimi, ma potrebbe continuare a salire Un incremento immediato per benzina e gasolio, dettato dalle note vicende internazionali legate alla guerra. Rispetto all'inizio della settimana la benzina ha subito un aumento di circa dieci centesimi. A Terni infatti il costo più basso praticato era pari a 1,599 euro al litro, in via Alfonsine. A quattro giorni di distanza il prezzo più conveniente per un litro di benzina è applicato dalla stazione di servizio di piazza Bianchini Riccardi (1,699 euro). A seguire una serie di distributori con una tariffa pari a 1,699 euro al litro.