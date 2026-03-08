Rincari carburanti in Sicilia benzina oltre 1,8 euro e diesel vicino ai 2 euro | il settore dell’autotrasporto al collasso

In Sicilia, i prezzi dei carburanti continuano a salire con la benzina che supera 1,8 euro al litro e il diesel che si avvicina ai 2 euro al litro. Questa escalation si riflette sui costi dell’autotrasporto, che si trova in seria difficoltà. La rete italiana registra da giorni aumenti costanti, con il gasolio che raggiunge i 2,6 euro al litro in alcuni distributori autostradali.

Codacons e Cna Fita Sicilia segnalano effetti pesanti su imprese e trasporti, tra contenziosi alla raffineria di Priolo e tensioni internazionali che fanno lievitare i listini Continua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8 euro al litro e il gasolio che al servito in autostrada viaggia spedito verso 2,6 euro al litro in alcuni impianti. La Sicilia è tra le regioni più care. Lo denuncia il Codacons, che da giorni sta monitorando l' andamento dei listini ai distributori. Oggi in 5 regioni italiane il prezzo medio della benzina in...

Stangata carburanti in Sicilia: benzina oltre 1,80 euro, diesel vicino ai 2 euroContinua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8...

Caro carburanti, ancora una brutta sorpresa alla pompa: la benzina sale a 1,662 euro e il diesel vola vicino ai massimi dell’ultimo anno, autostrade oltre i 2 euro al servitoNuovi rialzi sui carburanti: benzina self a 1,662 euro e diesel verso i massimi annui.

Stangata carburanti in Sicilia: benzina oltre 1,80 euro, diesel vicino ai 2 euroLo denuncia il Codacons che da giorni sta monitorando l'andamento dei listini ai distributori. E la Cna Fita adesso chiede un intervento della Regione: In ginocchio il settore dell'autotrasporto merc ... cataniatoday.it

Carburanti, Sicilia in testa ai rincari: cosa sta succedendo ai prezziGasolio +11,6 cent in Sicilia tra il 4 e il 6 marzo. Benzina oltre 1,8 euro in alcune regioni. Ecco dove i carburanti costano di più. blogsicilia.it

#Rincari #carburanti: con il #gasolio che sfiora i 2,6 euro al litro in autostrada, il #Codacons preme per una #riduzione delle #accise di almeno 15 centesimi al litro - facebook.com facebook

Interventi sulla guerra di Trump e Netanyahu Zero Interventi sui rincari dei carburanti e energia a carico di famiglie e imprese Zero La priorità della Meloni La famiglia del bosco per fare becera propaganda sul referendum. Evidentemente la figura barbina s x.com