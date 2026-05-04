Live Roma-Fiorentina 1-0 | Mancini di testa per il vantaggio giallorosso

La Roma ha battuto la Fiorentina 1-0 nell'incontro di lunedì sera all’Olimpico. Il gol decisivo è stato segnato da Mancini di testa. La partita è stata giocata tra le due squadre che cercano punti importanti per la qualificazione europea. La sfida si è svolta in un clima di tensione e intensità, con occasioni da entrambe le parti.

Roma – Monday Night per la Roma di Gian Piero Gasperini, che all’Olimpico ospita la Fiorentina di Vanoli per un match che, risultati del weekend alla mano, mette in palio punti pesanti per la rincorsa all’Europa. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Fagioli, Ndour; Harrison, Gudmundsson, Solomon. A disp.: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Comuzzo, Fazzini, Konan, Braschi, Parisi, Pirro, Fabbian.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Live Roma-Fiorentina 1-0: Mancini di testa per il vantaggio giallorosso Notizie correlate Juventus Women Roma 0-1 LIVE: Dragoni per il vantaggio giallorossodi Mauro MunnoJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A... Inter Roma LIVE 1-1: Mancini pareggia di testa, ristabilita la parità a San Sirodi Alberto PetrosilliAppuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 2025/26: seguilo live con noi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Roma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Fiorentina oggi in TV e streaming, dove vedere la partita: le formazioni ufficiali. Roma-Fiorentina 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di ManciniLa diretta live di Roma-Fiorentina di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Roma-Fiorentina 1-0, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!13' - Mancini segna di testa su calcio d'angolo, anticipando tutti sul primo palo e infilando in rete il vantaggio. 12' - Traversa di Malen! Gudmundsson sbaglia un controllo in contropiede, dall'altra ... firenzeviola.it Live: Roma 1-0 Fiorentina Goal: Franca (17') Hermoso Data Free: https://matchcorner.live/ROM-FIO - facebook.com facebook #RomaFiorentina diretta: segui la sfida di oggi tra #Gasperini e #Vanoli LIVE x.com