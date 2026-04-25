Juventus Women Roma 0-1 LIVE | Dragoni per il vantaggio giallorosso

Nella diciannovesima giornata di Serie A Women, si è disputato il match tra Juventus Women e Roma, terminato con la vittoria delle giallorosse per 1-0. La partita è stata segnata dal gol di Dragoni, che ha permesso alla squadra ospite di ottenere i tre punti. La cronaca ha riportato le principali azioni e un’accurata moviola per analizzare i momenti più discussi dell’incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Diciannovesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che, dopo la sosta, è alla resa dei conti. Le bianconere di Canzi sono attese dalla sfida con la Roma capolista e devono blindare il terzo posto che vale la Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-1: sintesi e moviola. 59? Gol Dragoni – Viens cross da destra, Dragoni anticipa Kullberg e prova a scavalcare Rusek che però tocca. Il pallone resta lì è Dragoni insacca 51? Gol annullato a Capeta – Vangsgaard tampona Oladipo e poi conclude a rete.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Roma 0-1 LIVE: Dragoni per il vantaggio giallorosso Juventus - Roma 2-1: gli Highlights | Supercoppa femminile 2025 Notizie correlate Juventus Women Fiorentina 1-0 LIVE: Capeta per il vantaggio bianconerodi Mauro MunnoJuventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno delle semifinali di... Juventus Women Roma 0-0 LIVE: cominciato il match di Bielladi Mauro MunnoJuventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di Serie A... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Juventus - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Juventus Women vs Roma Women; Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Preview: Juventus Women vs Roma. Juventus Women-Roma 0-0, secondo tempo: Vangsgaard pericolosa nel primo tempo1' st – Ripreso il gioco sullo 0-0. Cambio Roma: fuori Pandini dentro Csiki. INTERVALLO 45'+6' – Finisce il primo tempo. 45'+4' – Occasione ... tuttojuve.com Juventus Women-Roma 0-0: Vangsgaard pericolosa39' – Tentativo Juve: Bonansea cerca l'uno due con Carbonell che viene chiusa dalla difesa della Roma. 27' – Nessuna decisione dopo la revisione in ... tuttojuve.com Big match per la #JuventusWomen Segui con noi #JuveRoma LIVE x.com La Serie A Women manda in scena la sfida tra Juventus e Roma. Le giallorosse a caccia dei tre punti per ipotecare il titolo, mentre per le bianconere [ importante blindare il piazzamento per la Champions League. Dove vedere la partita nel primo - facebook.com facebook