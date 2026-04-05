Inter Roma LIVE 1-1 | Mancini pareggia di testa ristabilita la parità a San Siro

Alle 20:45 si è disputata a San Siro la partita tra Inter e Roma, valida per il 31° turno di Serie A 202526. Nel corso dell'incontro, Mancini ha segnato di testa e ha ristabilito la parità tra le due squadre, che si erano trovate in svantaggio. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui momenti salienti e sui risultati.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 20:45 a San Siro per Inter Roma, match valevole per il 31° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto a San Siro per Inter Roma, la super sfida valevole per la 31^ giornata del campionato di Serie A 202526. I nerazzurri, reduci dal pareggio amaro contro la Fiorentina, sperano di riprendere il ruolino di marcia dopo la sosta nazionali. I giallorossi, reduci dalla vittoria contro il Lecce, continuano a sperare in un piazzamento nelle coppe europee: la squadra di Gasperini è attualmente al sesto posto in classifica con 54 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Roma LIVE 1-1: Mancini pareggia di testa, ristabilita la parità a San Siro Gol Conceicao: la Juve la pareggia con un capolavoro assoluto del portoghese! Ristabilita la parità a RomaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Serie A, il Napoli pareggia 2 a 2 con l’Inter al San SiroDopo sei vittorie consecutive in Serie A l’Inter viene fermata dal Napoli al San Siro, pareggiano 2 a 2 grazie a Scott McTominay che non sbaglia... Temi più discussi: Alle 20:45 c'è Inter-Roma: la guida completa; Segui Inter-Roma: pronostici, migliori scommesse e quote; Inter-Roma, oggi in diretta TV: dove vederla, orario, streaming e la grande speranza di Cristian Chivu; Inter - Roma in Diretta Streaming | DAZN IT. Inter-Roma 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Lautaro MartinezLa diretta live di Inter-Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inter-Roma, il risultato in diretta LIVELa sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 533 in 185 sfide (300 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi – una media di 2.9 gol a partita ... sport.sky.it Inter-Roma 1-0, Lautaro segna dopo 1 minuto: avvio choc dei giallorossi a San Siro facebook SERIE A | In campo Inter-Roma #ANSA x.com