Alle 18.22 inizia la diretta del match tra Italia e Spagna, valido per la World Cup di pallanuoto 2026. La partita si svolge in tempo reale e sarà possibile seguire gli aggiornamenti cliccando sul link dedicato. Tra poco si aprirà il primo quarto, con gli atleti pronti a scendere in vasca. La competizione si svolge in un evento internazionale di grande rilievo per il settore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.22 Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-Spagna, match valido per la World Cup di pallanuoto 2026. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che ritrova nuovamente la Spagna. L’Italia vince nella sfida contro la Grecia ritrovata dopo la finale per il bronzo agli Europei di Belgrado. Era il 25 gennaio e la nazionale ellenica si affermava 12-5. Ora lo sguardo è diverso, perché entrambe le nazionali hanno già conquistato il pass per la super final di luglio a Sydney (da 22 al 26 dello stesso mese), ma la voglia di rivincita c’è sempre e il Settebello vince 16-14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il primo quarto!

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