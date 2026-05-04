LIVE Italia-Spagna World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | Setterosa per continuare a stupire
Oggi seguiremo in diretta l'incontro tra le nazionali di pallanuoto femminile di Italia e Spagna, valido per la Coppa del Mondo 2026. La partita mette a confronto due squadre che si preparano a dimostrare il loro livello in questa competizione internazionale. I tifosi possono aggiornarsi sui punteggi e sugli sviluppi del match attraverso questa cronaca in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa al test di maturità contro le spagnole. Setterosa che non lascia scampo. Sconfigge 12-10 l’Olanda padrona di casa nella terza tappa del girone B e va dritto alla Super Final di Sydney. In Olanda, sede della Division I della World Cup, il Setterosa allenato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi gioca alla pari contro le oranje campionesse europee a Funchal, già sicure del primato nel girone: 5-5 il punteggio a metà partita con l’Italia mai in svantaggio. Sembra deciso il match da un break di tre reti dell’Olanda nel terzo quarto al termine del quale controlla per 8-6.🔗 Leggi su Oasport.it
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