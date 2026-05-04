Benvenuti alla diretta di Italia contro Spagna nella pallanuoto femminile, valida per la Coppa del Mondo 2026. La partita rappresenta un ulteriore momento di verifica per le azzurre, che affrontano le avversarie in un match che segue altri incontri di preparazione. La sfida si svolge oggi, con aggiornamenti in tempo reale su quanto accade in vasca e sui punteggi parziali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa al test di maturità contro le spagnole. Setterosa che non lascia scampo. Sconfigge 12-10 l’Olanda padrona di casa nella terza tappa del girone B e va dritto alla Super Final di Sydney. In Olanda, sede della Division I della World Cup, il Setterosa allenato dal commissario tecnico Maurizio Mirarchi gioca alla pari contro le oranje campionesse europee a Funchal, già sicure del primato nel girone: 5-5 il punteggio a metà partita con l’Italia mai in svantaggio. Sembra deciso il match da un break di tre reti dell’Olanda nel terzo quarto al termine del quale controlla per 8-6.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: altro test di crescita per il Setterosa

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