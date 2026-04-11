LIVE Italia-Spagna 1-1 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | Cassia di forza mette in rete!

La partita tra Italia e Spagna termina con un punteggio di 1-1 nella fase di qualificazione alla Coppa del Mondo di pallanuoto 2026. Durante l'incontro, Cassia ha segnato un gol di forza per gli italiani. La Spagna non ha sfruttato la momentanea esclusione di Guerrato. È possibile aggiornare la diretta live cliccando sul link dedicato. La cronaca si ferma alle 4.54.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.54? Spagna che non approfitta dell’esclusione di Guerrato. 5.51? Gol Valera che pareggia subito i conti, Italia-Spagna 1-1. 6.17? Goooooooooooool, Cassia sblocca il match, Italia-Spagna 1-0. 7.33? Errore di Ferrero davanti al portiere. 7.55? Inizia il primo quarto, palla all’Italia. 18.43 Tutto pronto per l’inizio del match. 18.39 Atleti in piscina, inni nazionali in corso. 18.34 Percosso netto quello del Settebello, vittorie su: Spagna, Usa, Croazia e Grecia. Quest’ultima la più combattuta. 18.30 Questa la rosa della Spagna: 1 AGUIRRE Unai Goalkeeper 14072002 2 BONET Josep Centre Back 16052003 3...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 1-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Cassia di forza mette in rete! Leggi anche: LIVE Italia-USA 2-1, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tiro spettacolare di Cassia LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: squadre in acquaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Gli azzurri si posizionano sulla linea di fondo per lo sprint iniziale.