LIVE Italia-Spagna 9-10 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Alle 7.55, si apre l’ultimo quarto della partita di pallanuoto tra Italia e Spagna, con la squadra italiana che recupera il possesso della palla. Il terzo tempo si conclude con il punteggio di 9-10 a favore della Spagna. La partita è valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 e si può seguire in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55? Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo tempo, Italia-Spagna 9-10. 1.01? L’Italia si salva su tre occasioni. 2.33? Gooooooooooool, Guerrato, il Settebello non molla, Italia-Spagna 9-10. 2.59? Gol di Biel dai sei metri, Italia-Spagna 8-10. 3.10? Errore di Ferrero da buona posizione. 5.17? Miracolo di Del Lungo su Granados. 6.15? Goooooooooooooool, Ferrero perfetto su rigore, Italia-Spagna 8-9. 6.16? Altro challenge vinto, penalty per l’Italia. 7.55? Inizia il terzo quarto, palla all’Italia. Finisce il secondo quarto, Italia-Spagna 7-9. 0.18? Gol di Sanahuja dopo una doppia superiorità numerica, Italia-Spagna 7-9.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 9-10, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-USA 13-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!