Cremonese e Genoa si preparano a sfidarsi allo Zini, entrambe con 23 punti in classifica e una vittoria potrebbe fare la differenza nella corsa alla salvezza. Il trequartista ucraino dei liguri ha segnato nelle ultime tre partite, dimostrando di essere in forma e determinato a contribuire alla sua squadra. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le formazioni che cercano punti per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Entrambe le squadre sono a quota 23 punti, +5 sulla Fiorentina terzultima. Il trequartista ucraino ha trovato il gol nelle ultime tre partite In Serie A è già spareggio salvezza. La Cremonese ospita il Genoa allo Zini per la 25esima giornata di campionato: fischio d'inizio domenica alle 15. La squadra di Nicola arriva dalla sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta: è il terzo ko di fila per i grigiorossi. Gli uomini di De Rossi hanno perso 3-2 contro il Napoli. Entrambe sono a quota 23 punti, +5 sulla Fiorentina terzultima. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Cremonese-Genoa. La Cremonese ha vinto solo una delle ultime dieci partite allo Zini in campionato: 2-0 contro il Lecce lo scorso 7 dicembre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Genoa, il pronostico della sfida salvezza dello Zini

La Cremonese e il Genoa si affrontano in una partita decisiva per la salvezza, dato che entrambe le squadre sono a quota 23 punti e rischiano di retrocedere.

Le pagelle di Cremonese Verona analizzano i protagonisti della 21ª giornata di Serie A, evidenziando i voti dei giocatori e i principali aspetti della partita allo Zini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.