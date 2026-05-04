ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso delle spese mediche. Nella puntata del 3 maggio di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha affrontato il tema delle fatture inviate dalla Svizzera all’Italia per le cure dei tre giovani coinvolti nell’incendio di Crans-Montana. Si tratta di documenti a scopo informativo, ma che rientrano negli accordi internazionali che prevedono il rimborso tra Stati per le spese sanitarie. La questione ha acceso il dibattito anche a livello istituzionale: l’ambasciatore italiano in Svizzera ha sottolineato che, se queste sono le regole, l’Italia potrebbe rinunciare a chiedere rimborsi analoghi, invitando Berna a fare altrettanto.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Littizzetto contro la Svizzera: polemica sulle fatture dopo il rogo di Crans-Montana

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