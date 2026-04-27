Crans-Montana nuovo VIDEO su 8 minuti del rogo; Svizzera insiste su pagamento fatture spese mediche | Accordi da rispettare
A Crans-Montana è stato diffuso un video di circa otto minuti che mostra le fasi del rogo. Accanto alle immagini, saranno rese pubbliche anche delle fotografie realizzate durante i primi rilievi della polizia. La Svizzera ha ribadito l'importanza di rispettare gli accordi relativi al pagamento delle fatture per le spese mediche sostenute. La vicenda è al centro dell’attenzione locale, mentre le autorità continuano le indagini.
Oltre al video, saranno rese disponibili anche le fotografie scattate durante i primi rilievi effettuati dalla polizia dopo l’incendio. Intanto per l'Italia è già pronta la risoluzione sulla gratuità delle cure post-degenza per ustioni Dalla prossima settimana i familiari delle vittime dell'i.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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