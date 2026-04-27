A Crans-Montana, si sta discutendo di una richiesta di circa 200mila euro da parte del Servizio Sanitario Nazionale svizzero, relativa a un ricovero di 10 giorni. La somma si riferisce a un costo di 2.500 euro per due ore di degenza. La questione riguarda le fatture emesse in relazione a un episodio di assistenza medica che si sarebbe protratto nel tempo.

Sarebbe di 200 mila euro la cifra indicata nella fattura inviata alla famiglia di Leonardo Bove, uno dei ragazzi coinvolti nell’incendio di Crans-Montana, per l’assistenza sanitaria fornita dagli ospedali elvetici. Il giovane è rimasto in Svizzera fino all’11 gennaio, prima di essere trasferito all’ospedale Niguarda di Milano. Una vicenda che continua ad alimentare il confronto tra Italia e Svizzera. Nei giorni scorsi sarebbe arrivata anche una fattura di 2.500 euro alla famiglia di Antonio Lucia, altro ragazzo coinvolto nell’incendio di Capodanno. In questo caso, la cifra sarebbe stata richiesta per circa due ore di ricovero al pronto soccorso.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, gelo Svizzera-Italia sulle fatture da 200 mila euro per 10 giorni di ricovero a 2500 per 2 ore

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