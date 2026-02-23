La formazione originale dei Litfiba torna con un grande concerto al Porto Antico per i 40 anni di 17 Re

La formazione originale dei Litfiba si riunisce per un grande concerto al Porto Antico, celebrando i 40 anni di “17 Re”. La causa è il traguardo storico di quattro decenni dal debutto dell’album, che ha rivoluzionato il rock italiano. La band suonerà dal vivo durante un tour di 20 date in tutta Italia, portando sul palco pezzi che hanno fatto la storia. La data di Firenze segnerà il ritorno ufficiale di questa formazione leggendaria.

Il 2026 sarà l'anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni '80 con la formazione originale: un tour di 20 date in giro per l'Italia per celebrare i quarant'anni di "17 Re", il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed.