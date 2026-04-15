I Litfiba arrivano a Pescara | in uscita 17 re il singolo scritto del 1986 e rimasto segreto che anticipa il tour estivo

Nella mattinata del 15 aprile si è svolta una conferenza stampa per annunciare il tour “Quarant’anni di 17 re” dei Litfiba, che coinvolgerà diverse città italiane con la formazione originale. La tournée prevede un totale di venti date e si svolgerà durante l’estate, coinvolgendo vari festival e location. Contestualmente è stato annunciato l’uscita di un singolo intitolato “17 re”, scritto originariamente nel 1986 e mai pubblicato prima.

Nella tarda mattina del 15 aprile si è tenuta la conferenza stampa del tour “Quarant’anni di 17 re” dei Litfiba, che questa estate infiammeranno, con la formazione originale, città e festival italiani per un totale di 20 date. Tra queste date c'è anche Pescara, il 4 luglio al Terrasound festival.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Litfiba - 17 Re (inedito album 1986, tributo IA)

Notizie correlate

Leggi anche: Atarde torna col singolo "Tera" che anticipa l’uscita dell’album

The Kolors, significato e testo del singolo Rolling Stones e il tour estivoI The Kolors tornano con Rolling Stones, il nuovo singolo che segna una nuova fase per la band e anticipa il tour estivo 2026.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Litfiba, mossa storica di Piero Pelù: cosa succederà al concerto del Primo Maggio; Concertone del primo maggio, la formazione storica dei Litfiba sul palco di San Giovanni; Primo Maggio a Roma: i Litfiba debuttano sul palco del Concertone - Radio Globo; I Litfiba al Primo maggio di Roma con la storica formazione degli anni ’80.

I Litfiba arrivano a Pescara: in uscita 17 re, il singolo scritto del 1986 e rimasto segreto, che anticipa il tour estivoVenerdì 17 aprile sarà finalmente rilasciata la title track, mai pubblicata fino a oggi, che dal 1986 e per tutti questi anni, è rimasta nascosta. Infatti, fu esclusa dalla tracklist dell’album omonim ... ilpescara.it

I Litfiba al Concertone: Pelù e soci riuniscono la formazione originale per il Primo Maggio a San GiovanniL'occasione è 17 Re, che nel 2026 compie quarant'anni. Era il 1986 quando quel disco uscì e cambiò qualcosa nel rock italiano ... radiocolonna.it

Parco Musica Milano. . I SEX PISTOLS arrivano al Parco della Musica di Milano! VENERDI 26 GIUGNO 2026 PARCO DELLE CASERME ROSSE - BOLOGNA - facebook.com facebook