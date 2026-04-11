Nella mattinata di ieri, a Reggio Emilia, un giovane di vent'anni ha provocato un episodio di violenza in casa. Dopo aver aggredito il padre, ha continuato con una colluttazione con i militari intervenuti per calmare la situazione. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per gestire la lite e mettere fine al caos. La vicenda si è conclusa con l’arresto del ragazzo.

Un ventenne di Reggio Emilia ha scatenato il caos nella mattinata di ieri, aggredendo prima il proprio padre e poi i militari intervenuti per sedare la lite. L’episodio, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo le segnalazioni dei vicini, si è concluso con il giovane denunciato e un militare ferito al volto. Dinamica dello scontro a Reggio Emilia. Tutto è iniziato tra le mura domestiche, quando le urla del ragazzo hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona. Il giovane, in uno stato di forte alterazione, ha tentato di assaltare il genitore, creando una situazione di tensione che ha spinto i vicini a chiamare soccorso. All’arrivo dei carabinieri, la situazione non è migliorata: i militari hanno dovuto impiegare un notevole sforzo fisico per riuscire a calmare il ventenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Emilia, caos in casa: ventenne aggredisce il padre e ferisce

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