Videosorveglianza irregolare in un autolavaggio cinquantenne nei guai

Un uomo di cinquant'anni rischia sanzioni per aver installato telecamere senza autorizzazione nel suo autolavaggio. La sua scelta ha permesso di monitorare sia i dipendenti che i clienti senza rispettare le norme sulla privacy. La polizia ha scoperto l’impianto durante un controllo di routine e ha verificato che non era stato comunicato alle autorità competenti. La vicenda si conclude con l’avvio di un procedimento amministrativo.

Impianto installato e utilizzato senza le autorizzazioni dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Denuncia alla Procura e multa da circa 2 mila euro dopo i controlli dei carabinieri Aveva installato un impianto di videosorveglianza all’interno del proprio autolavaggio, con la possibilità di riprendere sia i dipendenti durante l’attività lavorativa sia i clienti. Ma l’impianto era privo delle autorizzazioni previste dalla normativa. Per questo un commerciante cinquantenne di Sciacca è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica, ritenuto responsabile dell’installazione e dell’utilizzo di un sistema di videosorveglianza senza il via libera dell’Ispettorato territoriale del lavoro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

