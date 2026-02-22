Le professioni più richieste in Italia nell’era dell’intelligenza artificiale

L’aumento dell’intelligenza artificiale ha modificato le richieste del mercato del lavoro in Italia. La crescente automazione delle fabbriche ha portato a una maggiore domanda di esperti in tecnologia e manutenzione di robot industriali. Le aziende cercano professionisti capaci di gestire sistemi complessi e di aggiornarsi costantemente. La trasformazione digitale spinge anche le figure specializzate in analisi dati e sicurezza informatica. Questi settori mostrano una forte espansione nelle assunzioni recenti.

L’avvento dell’ intelligenza artificiale e la digitalizzazione dei processi produttivi stanno ridisegnando la domanda nel lavoro. Ne deriva un divario sempre più ampio tra le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente disponibili sul mercato. A fotografare questo scenario in piena evoluzione è il documento “Verso l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro”, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Secondo il rapporto, le imprese italiane faticano sempre più a trovare figure con competenze digitali avanzate. Il fenomeno riguarda sia i tradizionali profili Stem sia specializzazioni tecniche che finora non erano state associate alla rivoluzione digitale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Come le giovani imprese stanno riscrivendo il lavoro creativo nell'era dell'intelligenza artificiale

A Vicenza, il gioiello come codice culturale nell'era dell'Intelligenza Artificiale

Giorgia Meloni L'Intelligenza Artificiale può distruggere il lavoro e la democrazia

