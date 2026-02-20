Bixby con intelligenza artificiale | nuove funzioni nell one ui 8.5 beta di samsung

Samsung ha annunciato che Bixby, il suo assistente vocale, riceve nuove funzionalità grazie alla versione beta di One UI 8.5. La società mira a rendere le conversazioni più fluide e naturali, migliorando anche l'integrazione con le ricerche online in tempo reale. La beta 5 include aggiornamenti che permettono all’assistente di rispondere in modo più preciso e rapido. Gli utenti possono già provarle e condividere le loro impressioni.

one ui 8.5 beta 5 introduce miglioramenti significativi per bixby, con obiettivi dichiarati di conversazioni naturali e di integrazione di ricerche online in tempo reale. l’aggiornamento si sta diffondendo in più aree, in vista dell’imminente Galaxy Unpacked, offrendo agli utenti una versione beta più efficiente e reattiva. bixby e one ui 8.5 beta 5: aggiornamenti chiave. l’implementazione promette una integrazione migliore di bixby all’interno di one ui 8.5, capace di comprendere conversazioni naturali per assistere nelle impostazioni e in altre operazioni del dispositivo, insieme a ricerche online in tempo reale.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

