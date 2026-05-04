L’Italia delle Staffette vola ai Mondiali di Pechino | 4 squadre centrano la qualificazione

Quattro staffette italiane si sono qualificate ai Mondiali di Atletica che si terranno a Pechino nel 2027. La selezione è stata ufficializzata dopo le ultime competizioni di qualificazione, che hanno confermato la presenza delle squadre italiane nella gara a squadre nelle discipline di staffetta. Gli eventi si sono svolti nelle settimane precedenti, portando alla conquista dei pass per la manifestazione internazionale.

Sono 4 le staffette italiane che staccano il pass per i Mondiali di Atletica, che si svolgeranno a Pechino nel 2027. Nella competizione iridata dedicata alle Staffette, che si è volta in Botswana, nello scorso week end, l’Italia ha brillato in pista. A volare ai Mondiali sono la 4×100 donne, la 4×400 donne, la 4×400 mista e la 4×100 mista. Per il momento non stacca la qualificazione diretta la 4×100 maschile formata da Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu, Chituru Ali, che fa il tempo di 38.47. Ci sarà la possibilità di staccare il pass, in uno dei quattro restanti posti con le Top List del 2027. La 4×100 donne centra il quarto posto in finale e il quinto crono italiano di sempre.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

World Relays, Italia già con tre staffette ai Mondiali: oggi caccia agli ultimi due pass per PechinoL’Italia riparte oggi, domenica 3 maggio, dalla seconda e ultima giornata dei Wolrd Relais 2026 di Gaborone con un bilancio già importante: tre...

World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027Tre su cinque: è il bilancio azzurro della prima giornata delle World Relays ai 1000 metri di Gaborone, capitale del Botswana, col termometro che...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: World Relays al Via a Gaborone con 10 Lombardi; World Relays: già 3 staffette ai Mondiali; L'Italia guarda verso Pechino: tre staffette qualificate ai Mondiali 2027; World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027.

Atletica leggera, l’Italia di Castellani e Tardioli si qualifica ai Mondiali di PechinoLa staffetta azzurra della 4×100 sarà protagonista ai prossimi Mondiali di Atletica leggera di Pechino in programma dal 11 al 19 settembre 2027, anche grazie al contributo di Margherita Castellani e d ... umbria24.it

World Relays, Italia già con tre staffette ai Mondiali: oggi caccia agli ultimi due pass per PechinoL'Italia riparte oggi, domenica 3 maggio, dalla seconda e ultima giornata dei Wolrd Relais 2026 di Gaborone con un bilancio già importante: tre staffette azzurr ... sportface.it

L'AUSTRALIA DOMINA ALLE WORLD RELAYS: 6 TEAM SU 6 COL PASS PER I MONDIALI!!! ecco l'analisi dettagliata di chi passa e chi no ai Mondiali di Pechino '27 dopo un'edizione esplosiva di World Relays in Botswana (fossero tutte così!) l'Australia - facebook.com facebook

In #Botswana sono quattro le staffette azzurre qualificate ai #Mondiali di #atletica leggera di #Pechino 2027. I dettagli su #zonamistamagazine x.com