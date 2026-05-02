World Relays | tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027

A Gaborone, in Botswana, si sono svolti i campionati di qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. Le staffette italiane hanno ottenuto la qualificazione in tre delle cinque squadre partecipanti. In particolare, le due squadre femminili e la staffetta mista hanno centrato l’obiettivo, con la 4x400 femminile che ha concluso la prova in 3’24”46. Le altre due squadre italiane non sono riuscite a qualificarsi.

Tre su cinque: è il bilancio azzurro della prima giornata delle World Relays ai 1000 metri di Gaborone, capitale del Botswana, col termometro che nelle ore di gara, tra le 14 e le 17, passa da 27 a 25 gradi. Tre quartetti su cinque superano la qualificazione e approdano alla finale a otto di domenica, conquistando nel contempo la qualificazione diretta ai Mondiali di Pechino 2027. Centrano l’obiettivo le due staffette femminili e la 4x400 mista. Sono invece rimandate ai ripescaggi, sempre in programma domenica, la 4x100 maschile e quella mista, con la 4x400 maschile assente, perché non ammessa e con l’Australia davanti a tutti in...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - World Relays: tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027 Notizie correlate World Relays Gaborone, prima giornata: tre staffette azzurre a PechinoLe donne trascinano l’Italia: qualificate ai Mondiali 2027 la 4×100 femminile (42. Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista e 4×100 donne azzurre in finale e a Pechino 2027! Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: World Relays 2026: il programma, la squadra azzurra e dove vedere le gare delle staffette dell’Italia · Atletica; Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; Road to Gaborone: staffette in Botswana; World Relay: le staffette italiane (decimate) vanno a caccia dei mondiali. World Relays Gaborone, prima giornata: tre staffette azzurre a PechinoLe donne trascinano l'Italia: qualificate ai Mondiali 2027 la 4x100 femminile (42.94), la 4x400 femminile (terzo tempo italiano di sempre con 3:24.46) e la 4x40 ... sportface.it L’Italia soffre senza Jacobs e Patta alle World Relays, Desalu e Ali non bastano alla 4×100: ripescaggi per i MondialiL'Italia ha concluso al quinto posto la batteria della 4x100 alle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette in corso di svolgimento ai 1300 metri ... oasport.it L’Italia dell’atletica corre alle World Relays in Botswana nel ricordo di Zanardi. Minuto di silenzio in tutti gli eventi del fine settimana #atleticaitaliana - facebook.com facebook Italia ruggente con la 4×400 femminile alle World Relays: Borga, Troiani, Bonora e Mangione meritano i Mondiali - x.com