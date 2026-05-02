World Relays | tre staffette azzurre su cinque ai Mondiali di Pechino 2027

Da gazzetta.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gaborone, in Botswana, si sono svolti i campionati di qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027. Le staffette italiane hanno ottenuto la qualificazione in tre delle cinque squadre partecipanti. In particolare, le due squadre femminili e la staffetta mista hanno centrato l’obiettivo, con la 4x400 femminile che ha concluso la prova in 3’24”46. Le altre due squadre italiane non sono riuscite a qualificarsi.

Tre su cinque: è il bilancio azzurro della prima giornata delle World Relays ai 1000 metri di Gaborone, capitale del Botswana, col termometro che nelle ore di gara, tra le 14 e le 17, passa da 27 a 25 gradi. Tre quartetti su cinque superano la qualificazione e approdano alla finale a otto di domenica, conquistando nel contempo la qualificazione diretta ai Mondiali di Pechino 2027. Centrano l’obiettivo le due staffette femminili e la 4x400 mista. Sono invece rimandate ai ripescaggi, sempre in programma domenica, la 4x100 maschile e quella mista, con la 4x400 maschile assente, perché non ammessa e con l’Australia davanti a tutti in...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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