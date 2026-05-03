World Relays Italia già con tre staffette ai Mondiali | oggi caccia agli ultimi due pass per Pechino

Oggi si svolge la seconda giornata dei World Relays 2026 a Gaborone, in Botswana. L’Italia ha già ottenuto la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027 grazie a tre staffette che hanno passato le qualificazioni. La squadra azzurra cerca in questa giornata di ottenere altri due pass per completare la partecipazione alla rassegna mondiale. La competizione vede atleti provenienti da diverse nazioni impegnati nelle varie staffette.

L’Italia riparte oggi, domenica 3 maggio, dalla seconda e ultima giornata dei Wolrd Relais 2026 di Gaborone con un bilancio già importante: tre staffette azzurre hanno conquistato il pass per i Mondiali di Pechino 2027. La missione, però, non è ancora finita: nel pomeriggio toccherà la 4×100 maschile e alla 4×100 mista provare a strappare la qualificazione attraverso i ripescaggi. La prima giornata ha premiato soprattutto le staffette a trazione femminile. La 4×400 donne composta da Rebecca Borga, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione ha chiuso seconda in batteria con 3:24.46, terzo tempo italiano i sempre. Festa anche per la 4×100 femminile con Alice Paglarini, Gloria Hopper, Margherita Castellani e Zaynab Doss, qualificate con 42.🔗 Leggi su Sportface.it

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