Una domenica dedicata allo sport in Italia vede protagonisti vari atleti, tra cui il tennista che attualmente occupa la prima posizione mondiale. Nel frattempo, l’Inter ha celebrato un risultato importante con una cerimonia al Duomo. La giornata ha visto anche altre manifestazioni di successo nel mondo dello sport, con eventi che hanno coinvolto diverse discipline e atleti italiani.

Una domenica di grande sport all'italiana. Mentre il numero 1 al mondo del tennis, Jannik Sinner, si è imposto per 6-1 6-2 contro il tedesco Sascha Zverev nella finale di Madrid che lo ha incoronato campione sulla terra rossa, il giovane talento della Formula 1, Kimi Antonelli, ha trionfato con la sua Mercedes nel Gp di Miami e dedicato il successo al da poco scomparso Alex Zanardi. Giovani talenti che stanno ridisegnano la storia dello sport italiano. Dall'altra parte, in zona Calcio, l'Inter di mister Cristian Chivu si è laureata campione d'Italia con tre giornate d'anticipo, vincendo in casa contro il Parma per il risultato di 2-0. Una grande domenica di sport, quindi, che continua a far sognare grandi e piccoli appassionati sempre più attratti dalla rinascita della competivitià italiana a livello nazionale e internazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Italia dei successi, da Antonelli a Sinner. E l'Inter festeggia al Duomo

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