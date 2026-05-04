Lissia esulta per una l’altra insorge | C’è anche lo stadio da assegnare
La rivalità tra due società di calcio coinvolge anche il tema dello stadio, che risulta essere al centro di una disputa locale. La tifoseria cittadina si divide tra i sostenitori di Pavia Calcio 1911 e Ac Pavia, con discussioni che si sono accese dopo che il sindaco è stato visto indossare i colori di una delle squadre. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e i residenti della zona.
Una società di calcio da un lato, un’altra dall’altro, in mezzo uno stadio conteso. La tifoseria cittadina è divisa tra Pavia Calcio 1911 e Ac Pavia, ma a scatenare la polemica è stato il sindaco che, secondo alcuni, avrebbe preso le parti di una, indossandone maglia e sciarpa. Domenica scorsa, al termine della gara di Prima categoria con Frog Milano, Michele Lissia (nella foto) ha preso la parola: "Sono orgoglioso della grandissima stagione sportiva che l’Ac Pavia ha fatto. Ora dobbiamo raggiungere la promozione, ci vuole il supporto di tutti". Ac Pavia, seconda, gioca i playoff. Sull’altra sponda del Ticino, il Pavia 1911, che nel girone B...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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