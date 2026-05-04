La rivalità tra due società di calcio coinvolge anche il tema dello stadio, che risulta essere al centro di una disputa locale. La tifoseria cittadina si divide tra i sostenitori di Pavia Calcio 1911 e Ac Pavia, con discussioni che si sono accese dopo che il sindaco è stato visto indossare i colori di una delle squadre. La questione ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e i residenti della zona.

Una società di calcio da un lato, un’altra dall’altro, in mezzo uno stadio conteso. La tifoseria cittadina è divisa tra Pavia Calcio 1911 e Ac Pavia, ma a scatenare la polemica è stato il sindaco che, secondo alcuni, avrebbe preso le parti di una, indossandone maglia e sciarpa. Domenica scorsa, al termine della gara di Prima categoria con Frog Milano, Michele Lissia (nella foto) ha preso la parola: "Sono orgoglioso della grandissima stagione sportiva che l’Ac Pavia ha fatto. Ora dobbiamo raggiungere la promozione, ci vuole il supporto di tutti". Ac Pavia, seconda, gioca i playoff. Sull’altra sponda del Ticino, il Pavia 1911, che nel girone B...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissia esulta per una, l’altra insorge: "C’è anche lo stadio da assegnare"

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