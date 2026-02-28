Sono cominciate le operazioni di scrutinio per le elezioni provinciali a Benevento, con dieci seggi da assegnare. Le operazioni si svolgono in una sala dedicata, con i rappresentanti delle liste e i membri degli uffici elettorali che verificano e conteggiano i voti espressi dagli elettori. L’esito determinerà la composizione del nuovo consiglio provinciale.

E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Benevento. Sono sei le liste in campo, per un totale di 10 consiglieri provinciali da eleggere. Gli Elettori di Fascia A sono stati 569 su 596; di Fasci B 214 su 220; di Fascia C 52 su 52, di Fascia D 33 su 33 edi Fascia 33 su 33. Lo scrutinio prende il via dalle schede azzurre, quelle espresse nei comuni fino a 1.500 abitanti. È il primo passaggio di un meccanismo elettorale che non assegna a ogni voto lo stesso peso, ma applica un sistema di ponderazione legato alla fascia demografica dei comuni e al numero di amministratori coinvolti. Nel dettaglio, la fascia A (azzurra), pur comprendendo 54 comuni, incide in misura limitata sul risultato finale: il suo indice di ponderazione è pari a 56. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - LIVE/ Elezioni provinciali a Benevento, al via lo scrutinio: dieci i seggi da assegnare

LIVE/ Elezioni provinciali a Salerno, al via lo scrutinio: in ballo il ‘dopo Napoli’E’ iniziato lo scrutinio che decreterà la composizione del consiglio provinciale di Salerno.

Leggi anche: Elezioni provinciali, sette liste per dieci seggi: è iniziato il risiko delle candidature

Una selezione di notizie su Elezioni provinciali.

Discussioni sull' argomento Presentata la lista Pescara Provincia nuova: Cambieremo l'ente e lavoreremo per il territorio; L'esito del sorteggio per elezioni provinciali a Chieti del 15 marzo 2026; Elezioni: sfida a due in tre province su quattro. A Fermo la corsa è in solitaria; Presentate le candidature per le elezioni provinciali del 15 marzo: Sfida al voto per Ancona Macerata, Fermo e Ascoli.

Il pronostico sulle elezioni provinciali, il caso San Giorgio, il Referendum e la crisi Stellantis. Ma anche la Tav a Ferentino e il "caso Cassino", con un’opposizione che fatica a riorganizzarsi e a impensierire un centrosinistra diviso dal "derby" tra Salera e Fardel - facebook.com facebook