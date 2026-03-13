L’Iran ha dichiarato che, a causa di recenti sviluppi, la sua partecipazione alla prossima edizione della Biennale di Venezia non è ancora stata confermata. La decisione dipende da eventuali aggiornamenti sui fatti recenti, e al momento non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alla presenza del paese alla manifestazione. La questione rimane aperta fino a ulteriori chiarimenti da parte delle autorità iraniane.

«Alla luce degli ultimi fatti la presenza dell’Iran nella questa edizione della Biennale di Venezia non è ancora confermata». A scriverlo è l’Istituto culturale dell’Iran a Roma rispondendo a una domanda di Linkiesta via mail. A meno di due mesi dall’apertura della manifestazione, fissata per il 9 maggio, nell’ elenco ufficiale delle 99 partecipazioni nazionali, pubblicato mercoledì 4 marzo, compariva soltanto un’informazione sulla presenza (solo possibile, a questo punto) dell’Iran: il commissario è Aydin Mahdizadeh Tehrani, direttore generale delle Arti visive del ministero della Cultura e dell’orientamento islamico. Curatore, artista, tema e sede sono ancora ignoti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L'Iran mette in dubbio la sua partecipazione alla Biennale di Venezia

