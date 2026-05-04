Auto travolge folla di passanti a Lipsia morti e feriti nell' incidente in Germania | indagini in corso

Un incidente si è verificato a Lipsia, in Germania, quando un'auto ha investito una folla di passanti. Nell’accaduto ci sono state vittime e persone ferite, mentre le autorità hanno immediatamente avviato le indagini. Il conducente è stato fermato e si trova sotto controllo delle forze dell’ordine. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di chiarimento.