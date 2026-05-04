Oggi a Lipsia, in Germania, un'auto ha investito diverse persone nel centro della città, provocando la morte di due persone e il ferimento di decine di altri. Le autorità hanno arrestato il conducente del veicolo, che al momento rimane in custodia. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. L’episodio ha causato grande shock tra i residenti e i visitatori della zona.

LIPSIA – Due persone sono morte oggi, 4 maggio 2026, a Lipsia in Germania dopo che un’auto ha travolto alcuni passanti nel centro. Ci sono circa 20 feriti, di cui due in modo grave. Il bilancio è stato confermato da fonti locali tedesche che attribuiscono l’informazione a un portavoce della città. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio nella zona pedonale della città, lungo la Grimmaische Strasse, una delle principali vie commerciali del centro, nei pressi dell’area tra Augustusplatz e il mercato. Secondo le prime ricostruzioni, un veicolo avrebbe investito più persone prima di proseguire la corsa. Il conducente dell’auto è stato arrestato e, secondo quanto riportato dai media tedeschi citando la polizia, non rappresenterebbe più un pericolo.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Germania: auto contro folla a Lipsia, 2 morti e decine di feriti. Arrestato conducente

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