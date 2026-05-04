Auto sulla folla a Lipsia | due morti e almeno 20 feriti Arrestato il conducente

Un lunedì pomeriggio nella città tedesca di Lipsia si è concluso con una tragedia: un’auto ha investito la folla causando due morti e almeno venti feriti. Il conducente è stato arrestato sul posto. L’incidente si è verificato in una zona frequentata e le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto. La polizia ha attivato le procedure di rito e sta raccogliendo testimonianze.

- Articolo in aggiornamento - Un tranquillo lunedì pomeriggio si è trasformato in tragedia nella città tedesca di Lipsia, in Sassonia. Un'auto si è lanciata contro un gruppo di pedoni in Grimmaische Strasse. Diverse persone sono rimaste ferite e due sono morte. Altrettante sarebbero ferite gravemente. La polizia non ha ancora rilasciato ulteriori dettagli in merito alle circostanze esatte o alla natura delle ferite. "Un'auto ha attraversato il centro città", ha dichiarato una portavoce della polizia a Bild. Testimoni oculari hanno riferito a Radio Leipzig che i corpi di alcune persone sono stati coperti da teli. Il sindaco di Lipsia, Burkhard Jung, fa sapere che il presunto responsabile è stato arrestato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Arrestato il conducente Notizie correlate Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manette- Articolo in aggiornamento - È in corso una vasta operazione di polizia nel centro di Lipsia. Leggi anche: Auto sulla folla a Lipsia, almeno due morti e otto feriti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Media, 'due morti per l'auto contro la folla a Lipsia'; Avezzano, auto si ribalta tra la folla della fiera: paura in centro nella notte; Sassari, auto si ribalta sulla 131 - L'Unione Sarda.it; Vede la polizia a Malpensa e scappa tra la folla, ma torna per prendere la compagna: arrestato latitante per tentato omicidio. Auto sulla folla a Lipsia: due morti e almeno 20 feriti. Autista in manetteÈ accaduto nel centro della città tedesca. Ancora da chiarire movente ed esatta dinamica. Il sindaco: Siamo devastati ... msn.com Lipsia, auto a tutta velocità sulla folla: Morti e feriti. Terrore nel centro cittàUn'auto ha investito una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Come confermato da un portavoce della polizia nella zona è in ... iltempo.it Auto si lancia contro la folla nel centro di Lipsia, almeno 2 morti e 8 feriti - facebook.com facebook Lipsia, auto investe un gruppo di persone: otto feriti x.com