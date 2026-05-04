Nella città di Lipsia, un'auto ha investito un gruppo di pedoni nel centro cittadino, causando almeno due vittime e diversi feriti. Il veicolo è stato fermato e il conducente arrestato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto. La dinamica dell’incidente e le motivazioni dell’autista sono oggetto di approfondimento.

Almeno due persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo che un’auto lanciata ad alta velocità ha colpito un gruppo di pedoni nel centro di Lipsia, in Germania. E’ avvenuto in Grimmaische Strasse, una via commerciale che collega Augustusplatz con la piazza del mercato. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze e ivigili del fuoco. I negozi nella zona pedonale sono stati chiusi e la zona transennata. Il conducente dell’auto è stato arrestato. Un giornalista dell’emittente Mr presente sul posto ha riferito, citando testimoni oculari, che l’auto procedeva a una velocità compresa tra i 70 e gli 80 kmh. Si tratterebbe apparentemente di una Volkswagen Taigo grigia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Lipsia, auto sulla folla: almeno due morti. Arrestato il conducente

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