Recentemente è stata rilasciata la versione 7.1-rc2 del kernel Linux, con un aumento notevole di patch rispetto alle versioni precedenti. Questa crescita potrebbe essere collegata a un incremento delle attività di revisione, forse legate all’uso dell’intelligenza artificiale. Il fondatore del progetto ha osservato questa variazione, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle cause di questo picco.

? Cosa scoprirai Come influisce l'intelligenza artificiale sul carico di lavoro dei revisori?. Perché il numero di patch è aumentato così drasticamente?. Quali componenti hardware riceveranno i fix più importanti in questa release?. Come gestirà Torvalds il collo di bottiglia nella validazione del codice?.? In Breve Metà delle modifiche riguarda rinomina variabili e tipi per allineamento convenzioni codice.. Correzioni mirate ai driver grafici AMD e Intel e ai test KVM.. Il carico di lavoro per i revisori aumenta con l'uso di strumenti AI.. Obiettivo attuale stabilizzazione codice tramite risoluzione bug emersi durante i test.. Linus Torvalds ha presentato la seconda release candidate della versione 7.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linux 7.1-rc2: Torvalds nota un picco di patch, forse per l’IA

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