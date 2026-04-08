Il kernel Linux 7.1 eliminerà il supporto per i processori Intel 80486. La decisione è stata comunicata dal creatore del sistema operativo, Linus Torvalds, con l’obiettivo di concentrare gli sforzi di sviluppo sulle architetture più recenti. Questa scelta segna la fine del supporto per una delle prime generazioni di processori Intel, ormai considerate obsolete. La nuova versione del kernel rappresenta un passo avanti nella gestione delle risorse di sviluppo del sistema.

Il kernel Linux taglierà il supporto ai processori Intel 80486 a partire dalla versione 7.1. La decisione di Linus Torvalds mira a ottimizzare le risorse di sviluppo eliminando architetture ormai obsolete. L’informatica non concede spazi all’eternità. Dopo quasi quaranta anni di attività, il cuore del sistema operativo si prepara a salutare un hardware che ha segnato l’inizio dell’era digitale per molti utenti. L’Intel 80486, lanciato nel 1989, uscirà definitivamente dal codice con l’arrivo della versione 7.1, sebbene la 7.0 non sia ancora stata rilasciata. Il peso tecnico di un’eredità obsoleta. Mantenere la compatibilità con sistemi datati comporta costi elevati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Linux 7.1: stop ai chip Intel 486, Torvalds taglia il passato

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